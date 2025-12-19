PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Remchingen - Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim: PKW kollidiert mit Polizeifahrzeug bei einer Unfallaufnahme

Karlsruhe (ots)

In den Morgenstunden ist es zwischen Karlsbad und Remchingen zu einem Wildunfall gekommen. Ein Polizeifahrzeug hat die Unfallstelle abgesichert, bis ein weiteres Fahrzeug in die Absicherung fuhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 6:16 Uhr zu einem Wildunfall auf der K4535 zwischen Karlsbad und Remchingen. Das Polizeirevier Ettlingen sicherte die Unfallstelle und das dort verendete Tier mit einem Streifenwagen. Blaulicht und Warnblinker waren eingeschaltet. Während einer der Polizeibeamten das tote Reh von der Fahrbahn ziehen möchte, näherte sich eine 30-jährige Ford-Fahrerin der Unfallstelle von Karlsbad-Langensteinbach. Sie erkannte den absichernden Streifenwagen auf ihrer Fahrbahnseite mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dem Polizeiauto. Die Ford-Fahrerin selbst und der Beifahrer des Polizeifahrzeugs werden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

