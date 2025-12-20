Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Schwerpunktkontrolle von VBK und Polizei in der Adventszeit

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In der vorweihnachtlichen Zeit, wenn die Weihnachtsmärkte viele Besucherinnen und Besucher nach Karlsruhe locken, nutzen deutlich mehr Menschen den ÖPNV. Um die Sicherheit in Tram und Stadtbahn zu gewährleisten, haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Freitag, 19. Dezember, gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Karlsruhe eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt.

Ziel der regelmäßigen Kontrollaktionen ist es, das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste sowie der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und Straftaten zu verhindern. Bei der Aktion waren 33 Fahrscheinprüferinnen und -prüfer sowie 32 Polizeibeamte im Einsatz. Der räumliche Schwerpunkt der rund siebenstündigen Kontrolle lag im Innenstadtbereich zwischen Durlacher Tor, Entenfang und Hauptbahnhof. Gegen 13 Uhr hatten die Teams von VBK und Polizei mit ihrem gemeinsamen Einsatz begonnen, der bis kurz nach 20 Uhr andauerte.

"Der Schwerpunkt der polizeilichen Kontrollen richtete sich insbesondere auf präventive Maßnahmen, um das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Nahverkehr nachhaltig zu stärken aber auch um potenzielle Störungen frühzeitig zu unterbinden. Gleichzeitig haben wir bei festgestellten strafrechtlich relevanten Verstößen konsequent und mit der gebotenen Entschlossenheit reagiert. Wir werden derartige Kontrollen auch künftig fortführen, um einen sicheren und verlässlichen Nahverkehr zu gewährleisten", sagt Karim Chergui, Einsatzleiter der Polizei.

Mit der gestrigen Kontrolle setzten die VBK und Polizei ihre bewährte Zusammenarbeit fort. Schon in den vergangenen Jahren hatten sie gemeinsam zahlreiche solcher Aktionen erfolgreich durchgeführt. Neben der Kontrolle von Fahrscheinen legen die VBK bei ihrem Prüfdienst den Fokus vor allem auf den Service am Fahrgast. "Unsere Prüfdienst-Mitarbeitenden sind nicht nur für Fahrscheinkontrollen zuständig, sondern auch ein wichtiger Teil unseres Sicherheits- und Servicekonzepts. Sie helfen bei Fragen zu Fahrplänen, Tarifen und unserem ÖPNV-Angebot und sind im Ernstfall als Ersthelfer geschult - ob in der Bahn oder an der Haltestelle. Damit vermitteln sie unseren Fahrgästen nicht nur Informationen, sondern auch ein spürbares Gefühl von Sicherheit, gerade in der Adventszeit, wenn viele Besucherinnen und Besucher nach Karlsruhe kommen", sagt Akmaljon Aliev vom Fahrausweisprüfdienst der VBK, der die Aktion am Freitag leitete.

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe überprüften insbesondere die Einhaltung des im Juli 2025 in Kraft getretenen Waffen- und Messerverbots im öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Das Mitführen von Waffen und Messern in Bussen, Regional-, S- und Stadt-Bahnen ist grundsätzlich verboten. Aber auch andere Straftaten wie das Erschleichen von Leistungen, Diebstahl sowie Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Jugendschutzgesetz wurden konsequent geahndet.

Die Bilanz des Tages belegte einmal mehr den bewährten Konzept-Ansatz und die Wirksamkeit der planungs- und personalintensiven Schwerpunktkontrolle:

Die VBK führten während der siebenstündigen Aktion 6800 Fahrscheinkontrollen durch. Hierbei wurden 3,3 Prozent der Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein festgestellt. Gegen die Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein wurde ein erhöhtes Beförderungsentgelt verhängt. Die Polizei leitete in sieben Fällen Strafverfahren und in acht Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Schirin Maier, Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell