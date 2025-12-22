Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - 86-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Auf der Kreisstraße 3535 kollidierten am Montagmorgen zwei Pkw miteinander. Einer der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 86-Jähriger gegen 09:50 Uhr mit seinem Mercedes auf der K3535 von Wiesental kommend in Fahrtrichtung Philippsburg. Im Einmündungsbereich mit der Landesstraße 602 missachtete er aus bislang unbekannter Ursache die Vorfahrt eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden Ford. In der Folge kollidierten die beiden Autos miteinander und blieben auf der L 602 stehen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 86-Jährigen mit Rippenverletzungen in ein Krankenhaus. Der 31-jährige Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich der K3535 mit der L602 bis etwa 12:40 Uhr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 18.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell