POL-UL: (GP) Geislingen - Jugendliche beschädigen Hausfassade

Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Am Samstag wurde die Polizei um 20.30 Uhr in die Scheidemannstraße gerufen. Ein 72-jähriger Anwohner erstattete eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Mehrere Kinder und Jugendliche hatten seine Hauswand so heftig mit Äpfeln beworfen, dass durch die Säure die Fassade beschädigt wurde. Als der 72-Jährige den Vorfall bemerkte sprach er die Übeltäter an. Diese rannten davon und beschädigten kurz nach der Ansprache das Gartentor des Mannes, welches in Richtung Liebknechtstraße zeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1.000 Euro. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 0733193270 entgegen.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

