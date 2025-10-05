Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - 3 Verletzte

47-Jährige übersieht Gegenverkehr

Ulm (ots)

Am Samstag befuhr gegen 11.50 Uhr eine 47-Jährige mit ihrem Toyota die Göppinger Straße in Richtung Eislingen. Im Bereich der Abzweigung zur Weingartenstraße wollte sie links abbiegen. Hierbei übersah sie allerdings einen 66-Jährigen, der mit seinem Audi auf der Göppinger Straße entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden die 47-Jährige, sowie der 66-Jährige und dessen 62-jährige Beifahrerin verletzt und wurden in umliegende Kliniken verbracht. Der Gesamtschaden beträgt 17.000 Euro. Durch den Unfall wurde der Verkehr für etwa eine Stunde beeinträchtigt. Die 47-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1921684

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell