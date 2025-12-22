Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag, vermutlich in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 19:25 Uhr, gewaltsam über eine rückseitige Metalltür in das Innere eines Einfamilienhauses in Karlsruhe-Durlach. In Folge dessen durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer des in der Kastellstraße gelegenen Einfamilienhauses.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung kam es am Sonntag gegen 18:30 Uhr in der Karlsruher Oststadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher die Balkontür gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten die bislang unbekannten Täter sämtliche Zimmer der in der Mombertstraße befindlichen Wohnung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 entgegen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

