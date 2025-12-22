PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag, vermutlich in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 19:25 Uhr, gewaltsam über eine rückseitige Metalltür in das Innere eines Einfamilienhauses in Karlsruhe-Durlach. In Folge dessen durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer des in der Kastellstraße gelegenen Einfamilienhauses.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung kam es am Sonntag gegen 18:30 Uhr in der Karlsruher Oststadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher die Balkontür gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten die bislang unbekannten Täter sämtliche Zimmer der in der Mombertstraße befindlichen Wohnung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 entgegen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:18

    POL-KA: (KA) Philippsburg - 86-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Auf der Kreisstraße 3535 kollidierten am Montagmorgen zwei Pkw miteinander. Einer der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 86-Jähriger gegen 09:50 Uhr mit seinem Mercedes auf der K3535 von Wiesental kommend in Fahrtrichtung Philippsburg. Im Einmündungsbereich mit der Landesstraße 602 missachtete er ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:59

    POL-KA: (KA) Weingarten - Zeugenaufruf nach Betrug in sechsstelliger Höhe

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter täuschten am Freitagmittag einen 88-jährigen Mann und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände in sechsstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen rief zunächst eine unbekannte Frau gegen 11:00 Uhr bei dem Geschädigten an und gab sich offenbar als Polizeibeamtin aus. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren