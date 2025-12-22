Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend stürzte ein 68-jähriger Mann in der Karlsruher Weststadt auf die Bahngleise und wurde dort von einer S-Bahn erfasst. Er erlitt hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bog ein 51-jähriger Straßenbahnführer der Linie S1 gegen 19:10 Uhr von der Bücherstraße nach links in die Kaiserallee ab. Zu diesem Zeitpunkt lief der 68-jährige Mann entlang der Gleise. Im Bereich des beginnenden, erhöhten Bahnsteigs der Haltestelle Yorckstraße stürzte er vermutlich infolge seiner Alkoholisierung auf die Bahngleise und wurde von der vorbeifahrenden Bahn an den Beinen erfasst. Der Straßenbahnführer bemerkte den Unfall offenbar nicht und konnte etwa zehn Minuten später am Hauptbahnhof Karlsruhe von Polizeibeamten angehalten werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich schließlich heraus, dass der 68-jährige Fußgänger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von circa 2,4 Promille.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Leichtverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

