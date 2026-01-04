Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 02.01.2026 bis 04.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten In der Nacht vom 02.01. zum 03.01.2026 versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Bereich der Grenzstraße (OT Innenstadt) aufzubrechen. Die Täter wurden allerdings bei der Tatausführung durch eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bei der weiteren Tatausführung gestört und verließen fluchtartig unter Zurücklassung des Tatwerkzeuges den Ereignisort. Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Brand eines Holzzaunes Am 03.01.2026, gg. 03:15 Uhr, geriet ein auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Paffrath-Straße befindlicher Gartenzaun in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der BFw Wilhelmshaven konnte nicht verhindert werden, dass eine sich in unmittelbarer Nähe zum Brandort befindliche Gartenlaube in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Am 02.01.2026, gg. 16:50 Uhr, befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Berliner Straße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund der auf Rotlicht umschaltenden Ampelanlage im Einmündungsbereich Berliner Straße/Kirchreihe bremste die Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug ab. Der hinter ihr fahrende 29-jährige Führer eines Pkw bremste ebenfalls ab und kam daraufhin mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Pkw des 29-jährigen schlug mit seinem Heck in das Heck des Fahrzeuges der 49-jährigen ein, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer blieben zum Glück unverletzt. Bedrohung mittels eines Teleskopschlagstockes Am 04.01.2026, gg. 00:15 Uhr kam es im Bereich einer Gaststätte in der Börsenstraße zu Streitigkeiten, in deren Verlauf das 27-jährige Opfer mit einem Teleskopschlagstock durch den 26-jährigen Täter bedroht worden sein soll. Durch die am Ereignisort eingesetzten Beamten konnte dann festgestellt werden, dass das Opfer noch eine mehrmonatige Haftstraße zu verbüßen hat. Nach der erfolgten Sachverhaltsaufnahme wurde das Opfer dann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort Am 03.01.2026, gg. 14:50 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland fest, dass im Einmündungsbereich Peterstraße/Metzer Weg ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten eindeutige Hinweise feststellen, dass für die Beschädigung des Schildermastes ein Unfallgeschehen ursächlich sein muss. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 in Verbindung zu setzen. Unfallgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Aufgrund des Wintereinbruches und den damit verbundenen winterlichen Straßenverhältnissen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen. Im Berichtszeitraum, vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026, 12 :00 Uhr, mussten insgesamt 43 Verkehrsunfälle aufgenommen werden, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen standen. Im Großteil kam es bei diesen Unfällen lediglich zu Blechschäden. Bei vier dieser Unfälle wurden Beteiligte leicht verletzt. Bei drei Unfällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Auf die Pressemeldungen der Polizeikommissariate Jever und Varel sei an dieser Stelle hingewiesen.

