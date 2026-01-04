PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 02.01.2026 bis 04.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten
In der Nacht vom 02.01. zum 03.01.2026 versuchten bislang unbekannte 
Täter einen Zigarettenautomaten im Bereich der Grenzstraße (OT 
Innenstadt) aufzubrechen. Die Täter wurden allerdings bei der 
Tatausführung durch eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung der 
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bei der weiteren 
Tatausführung gestört und verließen fluchtartig unter Zurücklassung 
des Tatwerkzeuges den Ereignisort. Zeugen, die damit im Zusammenhang 
stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der 
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu 
melden.


Brand eines Holzzaunes
Am 03.01.2026, gg. 03:15 Uhr, geriet ein auf dem Hinterhof eines 
Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Paffrath-Straße befindlicher 
Gartenzaun in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der BFw 
Wilhelmshaven konnte nicht verhindert werden, dass eine sich in 
unmittelbarer Nähe zum Brandort befindliche Gartenlaube in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Ein 
Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auch in diesem Fall bittet 
die Polizei Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen 
gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
unter Tel. 04421-9420 in Verbindung zu setzen.


Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn
Am 02.01.2026, gg. 16:50 Uhr, befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin
mit ihrem Pkw die Berliner Straße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund
der auf Rotlicht umschaltenden Ampelanlage im Einmündungsbereich 
Berliner Straße/Kirchreihe bremste die Fahrzeugführerin mit ihrem 
Fahrzeug ab. Der hinter ihr fahrende 29-jährige Führer eines Pkw 
bremste ebenfalls ab und kam daraufhin mit seinem Fahrzeug ins 
Schleudern. Der Pkw des 29-jährigen schlug mit seinem Heck in das 
Heck des Fahrzeuges der 49-jährigen ein, so dass an beiden Fahrzeugen
Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer blieben zum Glück 
unverletzt.


Bedrohung mittels eines Teleskopschlagstockes
Am 04.01.2026, gg. 00:15 Uhr kam es im Bereich einer Gaststätte in 
der Börsenstraße zu Streitigkeiten, in deren Verlauf das 27-jährige 
Opfer mit einem Teleskopschlagstock durch den 26-jährigen Täter 
bedroht worden sein soll. Durch die am Ereignisort eingesetzten 
Beamten konnte dann festgestellt werden, dass das Opfer noch eine 
mehrmonatige Haftstraße zu verbüßen hat. Nach der erfolgten 
Sachverhaltsaufnahme wurde das Opfer dann einer Justizvollzugsanstalt
zugeführt.
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort
Am 03.01.2026, gg. 14:50 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland fest, dass im 
Einmündungsbereich Peterstraße/Metzer Weg ein Verkehrsschild 
beschädigt wurde. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten die 
Beamten eindeutige Hinweise feststellen, dass für die Beschädigung 
des Schildermastes ein Unfallgeschehen ursächlich sein muss. Die 
Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen 
können, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter 
Tel. 04421-9420 in Verbindung zu setzen.


Unfallgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland
Aufgrund des Wintereinbruches und den damit verbundenen winterlichen 
Straßenverhältnissen kam es im Bereich der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen. Im 
Berichtszeitraum, vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026, 12 :00 Uhr, 
mussten insgesamt 43 Verkehrsunfälle aufgenommen werden, die in einem
ursächlichen Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen 
standen. Im Großteil kam es bei diesen Unfällen lediglich zu 
Blechschäden. Bei vier dieser Unfälle wurden Beteiligte leicht 
verletzt. Bei drei Unfällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt 
vom Unfallort.
Auf die Pressemeldungen der Polizeikommissariate Jever und Varel sei 
an dieser Stelle hingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

