Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.12.2025, 11:00 Uhr, und dem 26.12.2025, 14:00 Uhr, kam es in der Genossenschaftsstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter grauer Hyundai vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Angaben zu hinterlassen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

