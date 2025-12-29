Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251229 - 1342 Frankfurt Höchst

Ostend: Zwei tätliche Angriffe auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ha) Im Frankfurter Ostend und in Frankfurt Höchst wurden am gestrigen Sonntag (28. Dezember 2025) drei Polizeibeamte durch tätliche Angriffe verletzt.

Gegen 09:15 Uhr unterstützten Polizisten einen Rettungswageneinsatz, da die Patientin aggressiv wurde und sich während der Behandlung renitent verhielt. Als die Streife eintraf, versuchte die behandlungsbedürftige 17-Jährige zunächst fußläufig zu fliehen. Nachdem die Beamten sie einholten, schlug sie einer Polizistin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Polizisten fixierten sie unter erheblichem Widerstand. Hierbei trat diese auch noch mehrfach nach den Beamten. Sie wurde danach in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen 13:40 Uhr begab sich eine weitere Streife der Polizei in das Klinikum Höchst. Hier sei ein Patient aktuell in einem psychischen Ausnahmezustand und gefährde andere Personen. Als die Beamten eintrafen, beleidigte der 22-Jährige die Beamten unvermittelt massiv und kam in aggressiver Angriffshaltung auf sie zu. Sie brachten den Mann zu Boden. Dabei schlug er einem Polizisten mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Weiterhin spuckte er in Richtung der Beamten, verfehlte diese jedoch. Es gelang den Beamten ihn zu fixieren, sodass eine Behandlung durchgeführt werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell