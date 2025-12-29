Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251229 - 1341 Frankfurt
Aschaffenburg: 13-jährige Vermisste wieder da - Bezug zu Meldung Nr. 1340
Frankfurt (ots)
(di) Die Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Vermisstenfahndung wurde daher durch die zuständige Polizeidienststelle aufgehoben und gelöscht.
