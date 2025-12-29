Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251229 - 1340 Frankfurt

Aschaffenburg: 13-Jährige vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Frankfurt (ots)

(di) Die Polizei in Aschaffenburg bitte um Mithilfe:

Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich im Raum Frankfurt aufhält.

Die 13-jährige Darina Grundza ist seit Kurzem bei ihrer Tante im Hohenzollernring wohnhaft und verließ am 26. Dezember gegen 12:30 Uhr deren Wohnung. Zum vereinbarten Zeitpunkt um 18:00 Uhr kehrte sie nicht zurück und ist seitdem auch nicht mehr erreichbar. Sämtliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Aschaffenburger Polizei verliefen bislang ergebnislos. Es ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Vermisste sich im Raum Frankfurt aufhält. Es liegen keinerlei Hinweise über eine Straftat vor.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/096082/index.html

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Rufnummer 06021 / 857 - 2230 zu melden.

