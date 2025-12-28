Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251228 - 1337 Frankfurt - Westend: Gefährliche Körperverletzung mittels Schreckschusspistole - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 47-jähriger Mann wurde nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen späten Abend (27. Dezember 2025) mutmaßlich durch eine Schreckschusspistole im Gesicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte flüchten, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen gegen 22:00 Uhr in Höhe der Senckenberganlage 10. In Folge von Verkehrsstreitigkeiten soll der Beschuldigte unvermittelt eine Schreckschusspistole gezogen und dem Geschädigten damit ins Gesicht geschossen haben, danach entfernte er sich in seinem PKW von der Örtlichkeit. Eine umgehend nach Informierung eingeleitete Funkfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos, der Geschädigte 47-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, es erfolgte eine stationäre Aufnahme.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, kurze dunkle Haare, fuhr vermutlich einen beigen oder grauen VW Golf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

