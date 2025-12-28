Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251228 - 1334 Frankfurt - Heddernheim: Festnahme nach Bedrohung mit Machete

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Samstag (27. Dezember 2025) auf Sonntag (28. Dezember 2025) soll es in Frankfurt Heddernheim zu einer Bedrohung mittels Machete zum Nachteil einer 11-köpfigen Personengruppe gekommen sein. Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest und stellten eine Machete sicher.

Die Polizei erhielt die Mitteilung gegen 00:10 Uhr. Zwei Personen seien soeben im Begriff eine Gruppe von insgesamt 11 Personen unter anderem mit einer Machete zu bedrohen, es sei auch zu verbalen Drohungen gekommen. Umgehend fuhren mehrere Streifen der Polizei in diesen Bereich. Noch während der Anfahrt flüchteten die beiden Tatverdächtigen, sie konnten jedoch im Nahbereich durch eintreffende Streifen festgenommen werden. Außerdem fanden die Beamten die Machete in einem angrenzenden Gartengrundstück.

Nach eigenen Angaben hätten die beiden zuvor Rauschmittel konsumiert, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im weiteren Verlauf dann eine Blutentnahme durchgeführt.

Die 24- und 25-jährigen Beschuldigten müssen sich jetzt für ihre Handlungen verantworten, die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

