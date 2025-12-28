PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251228 - 1334 Frankfurt - Heddernheim: Festnahme nach Bedrohung mit Machete

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Samstag (27. Dezember 2025) auf Sonntag (28. Dezember 2025) soll es in Frankfurt Heddernheim zu einer Bedrohung mittels Machete zum Nachteil einer 11-köpfigen Personengruppe gekommen sein. Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest und stellten eine Machete sicher.

Die Polizei erhielt die Mitteilung gegen 00:10 Uhr. Zwei Personen seien soeben im Begriff eine Gruppe von insgesamt 11 Personen unter anderem mit einer Machete zu bedrohen, es sei auch zu verbalen Drohungen gekommen. Umgehend fuhren mehrere Streifen der Polizei in diesen Bereich. Noch während der Anfahrt flüchteten die beiden Tatverdächtigen, sie konnten jedoch im Nahbereich durch eintreffende Streifen festgenommen werden. Außerdem fanden die Beamten die Machete in einem angrenzenden Gartengrundstück.

Nach eigenen Angaben hätten die beiden zuvor Rauschmittel konsumiert, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im weiteren Verlauf dann eine Blutentnahme durchgeführt.

Die 24- und 25-jährigen Beschuldigten müssen sich jetzt für ihre Handlungen verantworten, die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 09:39

    POL-F: 251227 - 1332 Frankfurt - Fechenheim: Unfall mit schwerverletzter Fußgängerin

    Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Freitag (26. Dezember 2025) auf Samstag (27. Dezember 2025) ereignete sich auf der Hanauer Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwerverletzt wurde. Nach aktuellen Ermittlungen stieg die 35-jährige Fußgängerin gegen 01:55 Uhr an der Haltestelle "Casellastraße" aus einem Linienbus und war gerade im ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 09:38

    POL-F: 251227 - 1331 Frankfurt - Nordend: Beschuldigter verletzt Polizeibeamten nach Festnahme

    Frankfurt (ots) - (ha) Polizisten nahmen am gestrigen Freitagabend (26. Dezember 2025) einen 33-jährigen Mann fest, der nach aktuellen Erkenntnissen zuvor seine Ex-Frau verletzte, bei seiner Festnahme verletzte er einen Polizisten leicht. Gegen 18:45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilungen über einen Mann, der im Bereich Rohrbachstraße / Friedberger Landstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren