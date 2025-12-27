Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251227 - 1332 Frankfurt - Fechenheim: Unfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (26. Dezember 2025) auf Samstag (27. Dezember 2025) ereignete sich auf der Hanauer Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwerverletzt wurde.

Nach aktuellen Ermittlungen stieg die 35-jährige Fußgängerin gegen 01:55 Uhr an der Haltestelle "Casellastraße" aus einem Linienbus und war gerade im Begriff die Hanauer Landstraße zu überqueren, als es zu dem Unfall kam. Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault Clio fuhr in diesem Moment an dem Bus vorbei, um ihn zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß des PKW mit der Fußgängerin, sie erlitt dabei schwere Verletzungen, ein kurz darauf eingetroffener Rettungswagen brachte sie im Anschluss in eine umliegende Klinik.

Polizisten sicherten Spuren vor Ort, die Unfallursachenermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell