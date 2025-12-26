Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251226 - 1330 Frankfurt - Dornbusch: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Seit heute (26. Dezember 2025) wird der 72-jährige Paul Wilhelm P. aus Frankfurt - Dornbusch vermisst. Letztmalig wurde Herr P. gegen 11:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Hügelstraße gesehen. Paul Wilhelm P. ist dement und orientierungslos.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 180cm groß, kurze weiße Haare, Dreitagebart; bekleidet mit einer grauen Arbeitshose mit vielen Taschen und einer blauen Winterjacke mit Fellkapuze.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Herrn Paul Wilhelm P. gesehen haben, sich an das 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11200 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

