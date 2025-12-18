POL-RZ: Verkehrskontrolle in Fußgängerzone - Polizei stoppt Fahrräder und E-Scooter

Polizeidirektion Ratzeburg

Verkehrskontrolle in Fußgängerzone - Polizei stoppt Fahrräder und E-Scooter

Ratzeburg (ots)

18.12.2025 | Kreis Stormarn | 16.12.2025 - Bad Oldesloe

Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt! Zumindest in einer Fußgängerzone sollte diesem Spruch Beachtung geschenkt werden.

Dass sich nicht jeder an das Verbot für Fahrzeuge aller Art in Fußgängerzonen hält, zeigte eine Verkehrskontrolle in der Bad Oldesloer Innenstadt: Am Dienstagmittag (16.12.25) führte das Polizeirevier Bad Oldesloe mit insgesamt drei eingesetzten Beamten eine dementsprechende Schwerpunktkontrolle in Bad Oldesloes Fußgängerzone durch. Den Anstoß für diese Kontrolle gaben entsprechende Hinweise und Beschwerden aus der Bevölkerung.

Nach insgesamt drei Stunden, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, zogen die Beamten folgende Bilanz: So befuhren insgesamt 7 Fahrräder und 6 E-Scooter illegal die Fußgängerzone. Aber auch ein LKW musste von den Beamten gestoppt werden, weil er sich nicht an das Verbot für Fahrzeuge gehalten hat. Auch habe ein Betroffener versucht, den Beamten einen falschen Namen anzugeben. Für diese Verstöße wurden insgesamt 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Darüberhinaus stellte sich bei zwei E-Scootern heraus, dass diese nicht über die vorgeschriebene Pflichtversicherung verfügen. Einer der betroffenen E-Scooter, welcher von einem 13-jährigen Kind gefahren wurde, stellte sich sogar als gestohlen heraus. Dieser E-Scooter wurde sichergestellt und die Ermittlungen dauern an.

