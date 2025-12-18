Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei kontrolliert das Waffen- und Messerverbot auf der Regionalstrecke Hamburg Hauptbahnhof bis Lübeck und zurück

Ratzeburg (ots)

18.12.2025 | Kreis Stormarn | 17.12.2025 - Bad Oldesloe

Gestern Nachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr, kontrollierten sieben Einsatzkräfte des Polizei- und Polizei-Bezirksreviers Bad Oldesloe die Einhaltung zum Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs. Dabei nahmen sie insbesondere die Regionalbahn von Lübeck nach Hamburg ins Visier und überprüften so ca. 410 Personen.

Während dieser Zeit wurden zehn Messer sichergestellt, welche die jeweiligen Fahrgäste zugriffsbereit mitführten. Die Polizei leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine 50-Jährige Frau soll ihr mitgeführtes Schweizer Taschenmessers griffbereit bei sich getragen haben. Sie zeigte es zunächst vor, verstaute es dann aber umgehend in ihrem Rucksack und sperrte sich anschließend vehement gegen die Herausgabe. Doch all dies nütze ihr nichts: Die Beamten beschlagnahmten das Messer schließlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs.

Unter den kontrollierten Reisenden waren aber auch sechs Personen, die berechtigterweise Waffen- bzw. Messer mitführen durften. Dies ist aus beruflichen Gründen oder zur Brauchtumspflege, zur Jagd oder zur Ausübung ihres Sports möglich, jedoch ausschließlich, wenn diese nicht griffbereit mitgeführt werden.

Der Großteil der kontrollierten Bürger zeigte Verständnis für die Maßnahmen. Die Polizei wird auch zukünftig auf Grundlage der "Landesverordnung über das Führen von Messern und Waffen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs" aktiv weitere Kontrollen durchführen und appelliert: Messer und andere Waffen haben in Bus und Bahn nichts zu suchen!

