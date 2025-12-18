PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall unter Trunkenheit

Ratzeburg (ots)

18.12.2025 | Kreis Stormarn | 18.12.2025 - BAB 1 / Barnitz

Am Donnerstagmorgen (18.12.2025), gegen 05:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 1, in Richtung Fehmarn, zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld, ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Ein Auto sei auf dem Rastplatz "Melmshöhe" in einen parkenden Lastkraftwagen gefahren, wobei sich beide Insassen des Fahrzeuges leicht verletzt haben. Der Benutzer des parkenden Sattelzuges blieb dabei unverletzt.

Dem 43-jährigen Deutschen, welcher sich zur Unfallzeit im Mercedes befand, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welcher einen vorläufigen Wert von 3,37 Promille ergab. Bei dem anderen Verletzten aus dem Unfallfahrzeug, einem 56-jährigen Litauer, wurde ein vorläufiges Ergebnis von 1,98 Promille Atemalkohol festgestellt.

Wer von den beiden Männern aus Rostock am Steuer saß und den Unfall verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei stellte das Unfallfahrzeug sicher. Die beiden Leichtverletzten wurden anschließend in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

An dem verursachenden Auto entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 20.000,00 Euro. Der entstandene Sachschaden am Heck des Sattelzuges beträgt nach ersten Schätzungen etwa 8.000,00 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

