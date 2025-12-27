Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251227 - 1331 Frankfurt - Nordend: Beschuldigter verletzt Polizeibeamten nach Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Freitagabend (26. Dezember 2025) einen 33-jährigen Mann fest, der nach aktuellen Erkenntnissen zuvor seine Ex-Frau verletzte, bei seiner Festnahme verletzte er einen Polizisten leicht.

Gegen 18:45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilungen über einen Mann, der im Bereich Rohrbachstraße / Friedberger Landstraße Gewalt gegen eine Frau ausüben würde. Die Beamten waren kurz darauf zur Stelle und nahmen den Mann fest, die Frau konnte ebenso angetroffen werden. Er sperrte und widersetzte sich bereits bei der Festnahme. Zwecks Identitätsfeststellung brachten ihn die Beamten auf ein umliegendes Revier. Auf der Rückbank des Streifenwagens sitzend sprang der Mann plötzlich auf, drehte sich und trat in Richtung eines Polizisten. Er traf den Beamten und verletzte ihn dadurch leicht.

Die Maßnahmen der Polizei konnte er durch seine Aggression nicht verhindern, er muss sich jetzt sowohl wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen seine Ex-Frau, als auch wegen des tätlichen Angriffes auf den Polizisten verantworten.

