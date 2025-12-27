Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251227 - 1333 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Kleingartenparzelle gerät in Vollbrand
Frankfurt (ots)
(ha) Am gestrigen Freitagmittag (26. Dezember 2025) geriet gegen 12:10 Uhr eine Kleingartenparzelle in der Taschner Straße in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand vor Ort löschen, eine Gefahr für Anwohner oder auf ein Übergreifen auf andere Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.
Polizeibeamte haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen, erste Ermittlung deuten auf eine fahrlässige Verursachung hin.
