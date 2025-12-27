PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251227 - 1333 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Kleingartenparzelle gerät in Vollbrand

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Freitagmittag (26. Dezember 2025) geriet gegen 12:10 Uhr eine Kleingartenparzelle in der Taschner Straße in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand vor Ort löschen, eine Gefahr für Anwohner oder auf ein Übergreifen auf andere Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.

Polizeibeamte haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen, erste Ermittlung deuten auf eine fahrlässige Verursachung hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren