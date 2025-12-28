PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251228 - 1335 Frankfurt: Polizei stoppt Raser

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten stoppten in der gestrigen Samstagnacht (27. Dezember 2025) ein Auto welches mit vier Personen besetzt war. Der Fahrer fuhr grob verkehrswidrig und erreichte unter anderem innerorts eine Geschwindigkeit von über 100 km/h.

Einer zivilen Streife der Polizei fiel gegen 23:10 Uhr besagtes Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Schwanheim von der Bundesstraße 40 kommend auf. Das Fahrzeug fuhr deutlich zu schnell über die Mainzer Landstraße in Richtung Stadtgebiet. Die Beamten konnten unter anderem beobachten, wie das Fahrzeug an roten Ampeln abstoppte, um dann bei grün wieder sehr stark zu beschleunigen. In Höhe der Waldschulstraße gelang den Beamten dann die Kontrolle des Fahrzeuges und damit die Beendigung der gefährlichen Fahrt.

Gegen den 32-jährigen Fahrer wurde auf Grund der rücksichtslosen und deutlich zu schnellen Fahrweise eine Verkehrsstrafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

