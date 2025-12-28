Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251228 - 1336 Frankfurt - Innenstadt: Flüchtender Ladendieb verletzt Polizisten bei Widerstandshandlungen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 41-jähriger mutmaßlicher Ladendieb verletzte am gestrigen Samstagnachmittag einen Polizeibeamten bei dessen Flucht. Letztendlich klickten für ihn trotzdem die Handschellen.

Die Beamten wurden gegen 14:15 Uhr verständigt und in ein Kosmetikgeschäft auf der Zeil gerufen. Dort hielte sich aktuell ein Ladendieb auf. Unmittelbar nach Eintreffen der Streife floh der Beschuldigte zu Fuß, den Beamten gelang es jedoch ihn kurz darauf einzuholen. Bei der folgenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dadurch einen der beiden Polizisten leicht. Unter Einsatz ihres Reizstoffsprühgerätes gelang es den Beamten den Widerstand zu überwinden und die Festnahme erfolgreich durchzuführen.

Der 41-Jährige muss sich jetzt für seine Handlungen verantworten, weiterhin besteht der Verdacht, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Die beiden Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell