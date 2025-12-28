PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251128 - 1338 Frankfurt - Nordend: Renitenter Mann verletzt Polizisten leicht bei Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten führten in der gestrigen Samstagnacht (27. Dezember 2025) gegen 23:00 Uhr eine Personenkontrolle bei einem 45-jährigen Mann in der Eckenheimer Landstraße durch, nachdem dieser zuvor einen Kioskbesitzer beleidigt haben soll. Da er den Beamten sofort mit geballten Fäusten entgegentrat, fesselten sie ihn mit ihren Handschellen, bei dem Transport in den Funkwagen leistete er erheblichen Widerstand. Im Zuge des Widerstandes brachten die Beamten ihn zu Boden, hier trat er mehrfach gezielt in Richtung der Beamten, er traf einen der beiden am Scheinbein und verletzte ihn dadurch leicht.

Bei dem stark alkoholisierten Mann erfolgte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme, im Anschluss wurde er im polizeilichen Gewahrsam ausgenüchtert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

