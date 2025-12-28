Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251128 - 1338 Frankfurt - Nordend: Renitenter Mann verletzt Polizisten leicht bei Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten führten in der gestrigen Samstagnacht (27. Dezember 2025) gegen 23:00 Uhr eine Personenkontrolle bei einem 45-jährigen Mann in der Eckenheimer Landstraße durch, nachdem dieser zuvor einen Kioskbesitzer beleidigt haben soll. Da er den Beamten sofort mit geballten Fäusten entgegentrat, fesselten sie ihn mit ihren Handschellen, bei dem Transport in den Funkwagen leistete er erheblichen Widerstand. Im Zuge des Widerstandes brachten die Beamten ihn zu Boden, hier trat er mehrfach gezielt in Richtung der Beamten, er traf einen der beiden am Scheinbein und verletzte ihn dadurch leicht.

Bei dem stark alkoholisierten Mann erfolgte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme, im Anschluss wurde er im polizeilichen Gewahrsam ausgenüchtert.

