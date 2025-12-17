PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Teddyfelljacken überführen Diebinnen

Düren (ots)

Vier junge Frauen kamen gestern (16.12.2025) in gestohlenen Jacken zu einer Vernehmung wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Nun müssen sich sie zusätzlich wegen Diebstahls verantworten.

Bei einer Vernehmung in einem Verfahren wegen Köperverletzung sahen sich die Sachbearbeiter vier jungen Frauen (15, 14, 14 und 14 Jahre) in nahezu identischen Teddyfelljacken gegenüber. Bei den auffälligen Kleidungsstücken klingelte es bei den Beamten: Im November waren ebensolche Jacke aus einem Geschäft im Stadt Center in Düren entwendet worden. Eine kurzerhand vorgenommene Einsichtnahme in die vorhandene Videoaufzeichnung bestätigte den Verdacht: Die zur Vernehmung erschienenen Minderjährigen waren auch für den Diebstahl der Jacken verantwortlich. Sie gaben die Tat zu, und die Jacken ab. Diese wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

