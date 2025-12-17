PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der L12 - Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Niederzier (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L12, bei dem ein 70-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Ein 35-jähriger Mann aus Kerpen befuhr zur Unfallzeit mit einem Lkw die L12 in Fahrtrichtung Niederzier. An der Einmündung zur Hambacher Straße beabsichtigte er, nach links in diese abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 70-jähriger Mann aus Niederzier mit seinem Leichtkraftrad die Große Forststraße aus Richtung Hambach kommend in Fahrtrichtung Niederzier. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Lkw-Fahrer den Leichtkraftradfahrer und fuhr an, sodass es zur Kollision kam.

Der 70-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme machte eine zeitweise Sperrung der Unfallstelle erforderlich. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Unfallortes.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

