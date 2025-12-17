Polizei Düren

POL-DN: Täter brechen in Verbrauchermarkt ein - Zigaretten entwendet

Inden (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten gestern (16.12.2025) die Abendstunden nach Geschäftsschluss um in einen Verbrauchermarkt in der Goltsteinstraße einzubrechen und Zigaretten zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Meldung der zuständigen Sicherheitsfirma informierte gegen 23:10 Uhr die Polizei über einen möglichen Einbruch in einen Supermarkt in Inden. Die wenig später eintreffenden Streifenteams konnten vor Ort allerdings nur noch eine aufgebrochene Tür sowie gewaltsam geöffnete Rollladenschränke feststellen. Unbekannte Täter hatten offenbar gezielt nach den dort gelagerten Zigaretten gesucht. Genaue Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe konnten bislang nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

