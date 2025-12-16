PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Update zur Meldung vom 10.02.2025 "Mädchen stürzt mit Cityroller - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen"

Düren (ots)

Wie bereits berichtet, kam es vergangene Woche Montag (08.12.2025) gegen 17:10 Uhr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße / Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mädchen auf einem Cityroller stürzte (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6176615) .

Die Personalien des Mädchens standen zum damaligen Zeitpunkt nicht fest. Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, darunter auch die Mutter des beteiligten Mädchens. Der Unfall konnte durch das Verkehrskommissariat abschließend geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

