Polizei Düren

POL-DN: Update zur Meldung vom 10.02.2025 "Mädchen stürzt mit Cityroller - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen"

Düren (ots)

Wie bereits berichtet, kam es vergangene Woche Montag (08.12.2025) gegen 17:10 Uhr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße / Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mädchen auf einem Cityroller stürzte (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6176615) .

Die Personalien des Mädchens standen zum damaligen Zeitpunkt nicht fest. Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, darunter auch die Mutter des beteiligten Mädchens. Der Unfall konnte durch das Verkehrskommissariat abschließend geklärt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell