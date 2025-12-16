Polizei Düren

POL-DN: Aktion Engel: Polizei Düren schenkt Hoffnung und Weihnachtsfreude

Kreis Düren (ots)

Wenn der Alltag von Unsicherheit und Belastung geprägt ist, bekommen kleine Gesten eine besondere Bedeutung. Mit der Aktion Engel bringt die Polizei Düren auch in diesem Jahr weihnachtliche Freude zu Kindern, die derzeit in Frauenhäusern der Region leben.

Die Aktion wird seit 2023 von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreispolizeibehörde Düren organisiert. Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, ihre Weihnachtswünsche auf Wunschzetteln festzuhalten. Mit großem persönlichem Einsatz sorgen die Kolleginnen und Kollegen dafür, dass diese Wünsche erfüllt werden. Ziel der Aktion ist es, den Kindern in einer schwierigen Lebensphase Aufmerksamkeit, Wertschätzung und ein Stück Normalität zu vermitteln. In diesem Jahr konnten insgesamt 63 Geschenke gesammelt werden. Diese wurden rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen an mehrere Frauenhäuser übergeben. Für die Kinder bedeuten die Päckchen weit mehr als materielle Dinge - sie stehen für einen Moment der Freude und Unbeschwertheit in einer herausfordernden Zeit.

Die Polizei Düren bedankt sich ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die die Aktion Engel unterstützt haben. Durch ihr Engagement wird es möglich, das Weihnachtsfest für die betroffenen Kinder ein wenig heller und hoffnungsvoller zu gestalten.

