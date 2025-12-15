PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Betrunken mit dem Kraftfahrzeug erwischt

Linnich/Aldenhoven (ots)

Den Beamten der Wache Jülich gelang es am Wochenende zwei deutlich alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. In beiden Fällen ergaben sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise auf weitere Straftaten.

Am Sonntag (14.12.2025) gegen 12:55 Uhr beobachtete eine Streife zufällig die grob verkehrswidrige Vorfahrtsmissachtung eines Pkw im Kreuzungsbereich der B57/Erkelenzer Straße. Das situationsgerechte Verhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers verhinderte dabei eine Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Beamten entschlossen sich, den auffälligen Pkw zu kontrollieren. Schnell bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer und dessen schwankenden Gang. Ein Alkoholtest bei dem 55-jährigen Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der in Linnich aufhältige Mann nicht. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens und untersagten die Weiterfahrt.

Bereits am Samstag (13.12.2025) gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Wache Jülich auf der Kaupzinerstraße in Aldenhoven den 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters, da an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum fest. Bei dem Mann aus Aldenhoven, der nach eigenen Angaben lediglich zur Tankstelle wollte, um Alkohol zu kaufen, ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Ein Drogentest detektierte den Konsum von Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Brennender Altkleidercontainer

    Düren (ots) - Am Stammelner Flies brannte am Samstagmorgen (13.12.2025) ein Altkleidercontainer. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Zeugin meldete das Feuer an dem Container gegen 07:40 Uhr, die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob zwei Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren, die in der Nähe des Altkleidercontainers gesichtet wurden, mit ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Einbruch in Werkstatt und Infopoint

    Heimbach/Hürtgenwald (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende in den Infopoint in Zerkall sowie in eine Werkstatt in Hasenfeld ein. Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (13.12.2025) und 11:00 Uhr am Sonntag (14.12.2025) gelangten unbekannte Täter zunächst gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Büros in der Straße Schwammenauel Rurtalsperre und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen nutzen sie dort aufgefundene ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Langerwehe - Polizei sucht Zeugen

    Düren/Langerwehe (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Düren zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen Mittwoch (10.12.2025), 16:00 Uhr, und Freitag (12.12.2025), 11:10 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in Düren in der Straße Auf dem Horstert ins Visier bislang unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren