Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt und Infopoint

Heimbach/Hürtgenwald (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in den Infopoint in Zerkall sowie in eine Werkstatt in Hasenfeld ein.

Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (13.12.2025) und 11:00 Uhr am Sonntag (14.12.2025) gelangten unbekannte Täter zunächst gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Büros in der Straße Schwammenauel Rurtalsperre und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen nutzen sie dort aufgefundene Schlüssel, um sich Zugang zu einer angrenzenden Werkstatt und zu zwei Pkw zu verschaffen. Diese wurden ebenfalls auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Ob etwas fehlte, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Ebenfalls zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr gingen Unbekannte die Touristeninformation in der Straße Auel in Zerkall an. Gewaltsam gelangten sie in einen Hauswirtschaftsraum und die angrenzenden Toiletten. Weitere Räumlichkeiten wurden nicht betreten. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände erbeutet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

