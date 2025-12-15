PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt und Infopoint

Heimbach/Hürtgenwald (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in den Infopoint in Zerkall sowie in eine Werkstatt in Hasenfeld ein.

Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (13.12.2025) und 11:00 Uhr am Sonntag (14.12.2025) gelangten unbekannte Täter zunächst gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Büros in der Straße Schwammenauel Rurtalsperre und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen nutzen sie dort aufgefundene Schlüssel, um sich Zugang zu einer angrenzenden Werkstatt und zu zwei Pkw zu verschaffen. Diese wurden ebenfalls auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Ob etwas fehlte, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Ebenfalls zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr gingen Unbekannte die Touristeninformation in der Straße Auel in Zerkall an. Gewaltsam gelangten sie in einen Hauswirtschaftsraum und die angrenzenden Toiletten. Weitere Räumlichkeiten wurden nicht betreten. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände erbeutet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Langerwehe - Polizei sucht Zeugen

    Düren/Langerwehe (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Düren zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen Mittwoch (10.12.2025), 16:00 Uhr, und Freitag (12.12.2025), 11:10 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in Düren in der Straße Auf dem Horstert ins Visier bislang unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:30

    POL-DN: Diebstahl aus Baucontainer

    Düren (ots) - Unbekannte Täter nutzten die Möglichkeit eines gekippten Fensters und drangen im Zeitraum von Mittwoch (10.12.2025, 19:00 Uhr) auf Donnerstag (11.12.2025, 06:15 Uhr) in einen Baucontainer in der Roonstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Täter ohne größeren Aufwand ins Innere des Containers, der auf einer Baustelle in Roonstraße aufgestellt ist. Aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren