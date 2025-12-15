Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Langerwehe - Polizei sucht Zeugen

Düren/Langerwehe (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Düren zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Zwischen Mittwoch (10.12.2025), 16:00 Uhr, und Freitag (12.12.2025), 11:10 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in Düren in der Straße Auf dem Horstert ins Visier bislang unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Freitagvormittag (12.12.2025) kam es zudem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Langerwehe. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Straße Pochmühlenweg zwischen 09:30 Uhr und 10:50 Uhr aus, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In diesem Fall entwendeten die Unbekannten Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell