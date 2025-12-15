PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Langerwehe - Polizei sucht Zeugen

Düren/Langerwehe (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Düren zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Zwischen Mittwoch (10.12.2025), 16:00 Uhr, und Freitag (12.12.2025), 11:10 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in Düren in der Straße Auf dem Horstert ins Visier bislang unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Freitagvormittag (12.12.2025) kam es zudem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Langerwehe. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Straße Pochmühlenweg zwischen 09:30 Uhr und 10:50 Uhr aus, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In diesem Fall entwendeten die Unbekannten Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:30

    POL-DN: Diebstahl aus Baucontainer

    Düren (ots) - Unbekannte Täter nutzten die Möglichkeit eines gekippten Fensters und drangen im Zeitraum von Mittwoch (10.12.2025, 19:00 Uhr) auf Donnerstag (11.12.2025, 06:15 Uhr) in einen Baucontainer in der Roonstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Täter ohne größeren Aufwand ins Innere des Containers, der auf einer Baustelle in Roonstraße aufgestellt ist. Aus ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:30

    POL-DN: Wohnungseinbruch in Jülich

    Jülich (ots) - Unbekannte Tatverdächtige drangen am gestrigen Vormittag (11.12.2025) in ein Wohnhaus in der Nähe der Zitadelle ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Polizei sucht Zeugen. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gestern Mittag ein offen stehendes Fenster an dem betroffenen Wohnhaus in der Gelderner Straße. Bei genauerer Inaugenscheinnahme der Situation stellt man fest, dass sich unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren