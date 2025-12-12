Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Baucontainer

Düren (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Möglichkeit eines gekippten Fensters und drangen im Zeitraum von Mittwoch (10.12.2025, 19:00 Uhr) auf Donnerstag (11.12.2025, 06:15 Uhr) in einen Baucontainer in der Roonstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Täter ohne größeren Aufwand ins Innere des Containers, der auf einer Baustelle in Roonstraße aufgestellt ist. Aus dem Innenraum entwendeten sie diverse Werkzeuge und persönliche Gegenstände der Firmenangehörigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell