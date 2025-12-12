Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bordell - Spielautomaten aufgebrochen

Linnich (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 13:44 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Bordell in der Mahrstraße.

Im Inneren der Räumlichkeiten brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Wechselgeld. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei war vor Ort, sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mahrstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell