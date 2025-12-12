Polizei Düren

POL-DN: Handtaschenraub in der Kleinen Rurstraße - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr in der Kleinen Rurstraße zu einem Handtaschenraub. Die Polizei bittet sucht Zeugen.

Unmittelbar nach der Tat suchte eine 65-jährige Frau aus Inden die Polizeiwache Jülich auf und erstattete Anzeige. Nach ihren Angaben war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann au E-Bikes in der Kleinen Rurstraße in Richtung Hexenturm unterwegs. Der Ehemann fuhr dabei voraus und nahm den Vorfall nicht wahr.

Während der Fahrt näherte sich ein bislang unbekannter Täter von hinten und stieß der Geschädigten während der Fahrt gegen die Schulter. Dann zog er eine am Gepäckträger befestigte Fahrradtasche ruckartig nach oben ab. Durch die Einwirkungen geriet die Frau kurzzeitig aus dem Gleichgewicht und versuchte einen Sturz zu verhindern. Noch währenddessen flüchtete der Täter mit der entrissenen Fahrradtasche zu Fuß in Richtung Grünstraße.

Die Geschädigte konnte den Täter nur flüchtig von hinten sehen. Er wird als jüngerer Mann mit blondem, wuscheligem Haar beschrieben. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Das Gesicht des Mannes konnte sie nicht erkennen.

Die 65-Jährige blieb unverletzt. In der entwendeten Fahrradtasche befanden sich ihre Handtasche sowie die Portemonnaies von ihr und ihrem Ehemann. In beiden Portemonnaies befand sich Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleinen Rurstraße oder der Grünstraße gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

