Polizei Düren

POL-DN: Beim Wenden kollidiert

Vettweiß (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.12.2025) kollidierten bei einem Wendevorgang auf der B477 in Höhe der Ortslage Sievernich zwei Pkw miteinander. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 15:50 Uhr beabsichtigte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettweiß sein Fahrzeug auf der Fahrbahn der B477 zu wenden. Hierzu nutzte er die Einmündung der Johannesstraße in Höhe der Ortslage Sievernich. Als er den Wendevorgang einleitete, kollidierte er mit dem Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Niederzier, der die Bundesstraße hinter dem Unfallverursacher ebenfalls in Richtung Bessenich befuhr. Der Unfallverursacher, der den herannahenden Pkw nach eigenen Angaben nicht gesehen hatte, wurde ebenso wie der zweite Fahrzeugführer durch die Kollision leicht verletzt. Beide mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Beifahrerin des Unfallverursachers blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,- Euro.

