Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - vers. Einbruch in Lagerraum

In der Zeit von Freitag, 09. Mai 2025 14:00 Uhr bis Samstag, 10. Mai 2025 18:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Wahlde und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Lagerraum. Sie erlangten kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Sonntag, 11, Mai 2025 gegen 11:02 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Lohne mit einem Kutschgespann ein Gelände Nahe der Straße An den Teichen. Er stürzte von der Kutsche, blieb hierbei jedoch unverletzt. Beim Versuch die Pferde einzufangen wurde er zwischen einem Baum und der Kutsche eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell