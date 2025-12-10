PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mädchen stürzt mit Cityroller - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (08.12.2025) kam es gegen 17:10 Uhr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße / Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junges Mädchen zu Fall kam und sich mutmaßlich leicht verletzte.

Eine 35-jährige Frau aus Zülpich befuhr zur Unfallzeit die Kreuzstraße in Richtung Bismarckstraße. An der dortigen Kreuzung zeigte die Ampel Rot, sodass sie ihre Geschwindigkeit verringerte und in Schrittgeschwindigkeit auf die Haltelinie zurollte. In diesem Moment bog von links ein Mädchen auf einem Cityroller vom Gehweg der Bismarckstraße nach rechts in die Kreuzstraße ein. Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor sie offenbar die Kontrolle, stieß mit dem linken Arm gegen den Außenspiegel des Pkw der Frau und stürzte hinter dem Fahrzeug zu Boden.

Das Mädchen stand unmittelbar nach dem Sturz wieder auf. Zusammen mit einem jüngeren Jungen, der ebenfalls mit einem Cityroller unterwegs war, begab sie sich mit der Fahrzeugführerin auf den Gehweg. Dort klagte sie zunächst über Schmerzen, erklärte jedoch kurz darauf, es gehe ihr gut und sie sei lediglich erschrocken. Anschließend setzten beide Kinder ihren Weg fort. Nach eigenen Angaben waren sie unterwegs zum Sport. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Da die Kinder ihre Personalien nicht hinterließen, meldete die 35-Jährige den Vorfall später auf der Polizeiwache.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 13 Jahre alt
   - lange, lockige blonde Haare
   - Camouflage-Hose
   - schwarzer Kapuzenpullover
   - schwarze Sporttasche über der Schulter

Die Polizei bittet das beteiligte Mädchen oder deren Eltern - insbesondere, falls das Kind zuhause von dem Unfall berichtet hat -, sich beim zuständigen Sachbearbeiter unter 02421 949-5221 zu melden. Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei ebenfalls entgegen. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 10:00

    POL-DN: Brand eines Wohnmobils

    Jülich (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) brannte ein Wohnmobil in der Straße "Knauzengracht". Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 00:32 Uhr wurden Zeugen durch ein lautes Knallgeräusch auf den Brand aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Das Feuer schlug auf eine angrenzende Mauer sowie auf eine Hecke über. Die Feuerwehr erschien am Brandort und führte die Löscharbeiten durch. Die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:00

    POL-DN: Unfall im Begegnungsverkehr - drei Personen leicht verletzt

    Jülich (ots) - Am Dienstagmorgen (09.12.2025) stießen im Einmündungsbereich der B55 / L264 / L213 zwei Pkw zusammen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Gegen 06:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Pkw die L213 in Fahrtrichtung Stetternich. Er bog im Einmündungsbereich nach links auf die B55 ab. Dabei übersah er einen 42-jährigen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:00

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus in Kreuzau - die Polizei sucht Zeugen

    Kreuzau (ots) - Am Dienstag (09.12.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Friedenau" ein. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:50 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren