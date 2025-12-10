Polizei Düren

POL-DN: Mädchen stürzt mit Cityroller - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (08.12.2025) kam es gegen 17:10 Uhr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße / Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junges Mädchen zu Fall kam und sich mutmaßlich leicht verletzte.

Eine 35-jährige Frau aus Zülpich befuhr zur Unfallzeit die Kreuzstraße in Richtung Bismarckstraße. An der dortigen Kreuzung zeigte die Ampel Rot, sodass sie ihre Geschwindigkeit verringerte und in Schrittgeschwindigkeit auf die Haltelinie zurollte. In diesem Moment bog von links ein Mädchen auf einem Cityroller vom Gehweg der Bismarckstraße nach rechts in die Kreuzstraße ein. Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor sie offenbar die Kontrolle, stieß mit dem linken Arm gegen den Außenspiegel des Pkw der Frau und stürzte hinter dem Fahrzeug zu Boden.

Das Mädchen stand unmittelbar nach dem Sturz wieder auf. Zusammen mit einem jüngeren Jungen, der ebenfalls mit einem Cityroller unterwegs war, begab sie sich mit der Fahrzeugführerin auf den Gehweg. Dort klagte sie zunächst über Schmerzen, erklärte jedoch kurz darauf, es gehe ihr gut und sie sei lediglich erschrocken. Anschließend setzten beide Kinder ihren Weg fort. Nach eigenen Angaben waren sie unterwegs zum Sport. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Da die Kinder ihre Personalien nicht hinterließen, meldete die 35-Jährige den Vorfall später auf der Polizeiwache.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- etwa 13 Jahre alt - lange, lockige blonde Haare - Camouflage-Hose - schwarzer Kapuzenpullover - schwarze Sporttasche über der Schulter

Die Polizei bittet das beteiligte Mädchen oder deren Eltern - insbesondere, falls das Kind zuhause von dem Unfall berichtet hat -, sich beim zuständigen Sachbearbeiter unter 02421 949-5221 zu melden. Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei ebenfalls entgegen. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell