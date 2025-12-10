Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Begegnungsverkehr - drei Personen leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstagmorgen (09.12.2025) stießen im Einmündungsbereich der B55 / L264 / L213 zwei Pkw zusammen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 06:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Pkw die L213 in Fahrtrichtung Stetternich. Er bog im Einmündungsbereich nach links auf die B55 ab. Dabei übersah er einen 42-jährigen Mann aus Titz. Dieser befuhr mit seinem Pkw die L264 in Fahrtrichtung Welldorf und kam dem 19-Jährigen somit entgegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Beifahrer des 42-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeugführer wurden zur weiteren ärztlichen Abklärung jeweils mit einem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aus Titz momentan nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 36.000,- Euro geschätzt.

