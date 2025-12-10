PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Brand eines Wohnmobils

Jülich (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) brannte ein Wohnmobil in der Straße "Knauzengracht". Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 00:32 Uhr wurden Zeugen durch ein lautes Knallgeräusch auf den Brand aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Das Feuer schlug auf eine angrenzende Mauer sowie auf eine Hecke über. Die Feuerwehr erschien am Brandort und führte die Löscharbeiten durch. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

