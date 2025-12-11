Polizei Düren

POL-DN: Brennender Adventkranz verursacht Zimmerbrand mit drei Leichtverletzten

Niederzier (ots)

Alle Jahre wieder. Kerzenlicht ist schön und erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Doch einher mit dem Lichtschein gehen Gefahren, die zur tödlichen Bedrohung werden können.

So sorge erst gestern (10.12.2025) ein brennender Adventkranz im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses am frühen Abend für einen Feuerwehreinsatz in Ellen. Bei dem Brand wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zu medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19:20 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von einem Wohnungsbrand in der Uhlandstraße. Ein brennender Adventkranz hatte den Wohnzimmertisch und darauf befindliche Gegenstände im Erdgeschoss des Wohnhauses in Brand gesetzt und zum Auslösen des Rauchmelders geführt. Eine Hausbewohnerin, ihr Sohn sowie ein weiterer anwesender Gast aus Niederzier wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zum Einsatzzeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren beim Umgang mit offenem Feuer. Insbesondere das Einatmen von bereits geringen Mengen Brandrauch kann zur akuten tödlichen Bedrohung werden. Jeder, der in der Vorweihnachtszeit mit Kerzen und anderem offenen Feuer umgeht, sollte sich der Gefährlichkeit mehr als nur bewusst sein, denn eine noch so kleine Kerze kann sich zur persönlichen Katastrophe auswirken.

