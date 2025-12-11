PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Zülpicher Straße wurde am Mittwochabend (10.12.2025) das Ziel von Einbrechern.

Um 21:50 Uhr hörte der Bewohner verdächtige Geräusche in seinem Haus. Als er nachschaute, stellte er fest, dass sich scheinbar Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft haben. Das Portemonnaie des Herrn wurde entwendet - die Täter konnten jedoch zwischenzeitlich schon fliehen. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zülpicher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

