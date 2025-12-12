PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Jülich

Jülich (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am gestrigen Vormittag (11.12.2025) in ein Wohnhaus in der Nähe der Zitadelle ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gestern Mittag ein offen stehendes Fenster an dem betroffenen Wohnhaus in der Gelderner Straße. Bei genauerer Inaugenscheinnahme der Situation stellt man fest, dass sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten und diese durchwühlt hatten. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte im Rahmen der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder die im Verlauf des gestrigen Morgens sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

