PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Kontrolltag der Polizeiwache Kreuzau im Südkreis

POL-DN: Kontrolltag der Polizeiwache Kreuzau im Südkreis
  • Bild-Infos
  • Download

Nideggen / Heimbach (ots)

Im Rahmen eines vorbereiteten Kontrolltages der Polizeiwache Kreuzau führten die eingesetzten Beamten gestern (11.12.2025) umfangreiche Verkehrskontrollen unter anderem in Nideggen und Heimbach durch. Neben Kräften des Wach- und Bezirksdienstes waren auch Beamte des Verkehrsdienstes Düren in den Einsatz eingebunden. Zahlreiche Verstöße, darunter auch strafrechtlich relevante, wurden festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Insgesamt 50 Verkehrsverstöße unterschiedlichster Art stellten die Kontrollteams im Verlauf des Einsatzes fest und leiteten die entsprechenden Maßnahmen ein. Neben Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verstößen gegen Durchfahrtverbote ahndeten die Beamten auch Verletzungen der Gurtpflicht sowie technische Mängel an Fahrzeugen. Zudem ergaben sich bei den stationären Kontrollen in zwei Fällen konkrete Hinweise darauf, dass die betroffenen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. In drei Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Die Polizeiwache Kreuzau führt im Südkreis immer wieder gezielt größere Kontrollaktionen durch. Ziel ist es, bekannte Hauptunfallursachen konsequent zu bekämpfen und so schwere Verkehrsunfälle zu verhindern. Bei dem gestrigen Kontrolltag wurden unter anderem stationäre Kontrollstellen auf der B265 in Höhe der Ortslage Vlatten und in Nideggen auf der Rather Straße eingerichtet. Insgesamt wurde eine hohe zweistellige Anzahl an Fahrzeugführern kontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:30

    POL-DN: Diebstahl aus Baucontainer

    Düren (ots) - Unbekannte Täter nutzten die Möglichkeit eines gekippten Fensters und drangen im Zeitraum von Mittwoch (10.12.2025, 19:00 Uhr) auf Donnerstag (11.12.2025, 06:15 Uhr) in einen Baucontainer in der Roonstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Täter ohne größeren Aufwand ins Innere des Containers, der auf einer Baustelle in Roonstraße aufgestellt ist. Aus ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:30

    POL-DN: Wohnungseinbruch in Jülich

    Jülich (ots) - Unbekannte Tatverdächtige drangen am gestrigen Vormittag (11.12.2025) in ein Wohnhaus in der Nähe der Zitadelle ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Polizei sucht Zeugen. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gestern Mittag ein offen stehendes Fenster an dem betroffenen Wohnhaus in der Gelderner Straße. Bei genauerer Inaugenscheinnahme der Situation stellt man fest, dass sich unbekannte ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:30

    POL-DN: Einbruch in Bordell - Spielautomaten aufgebrochen

    Linnich (ots) - Am Donnerstag (11.12.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 13:44 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Bordell in der Mahrstraße. Im Inneren der Räumlichkeiten brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Wechselgeld. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei war vor Ort, sicherte Spuren und hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren