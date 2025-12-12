Polizei Düren

POL-DN: Kontrolltag der Polizeiwache Kreuzau im Südkreis

Bild-Infos

Download

Nideggen / Heimbach (ots)

Im Rahmen eines vorbereiteten Kontrolltages der Polizeiwache Kreuzau führten die eingesetzten Beamten gestern (11.12.2025) umfangreiche Verkehrskontrollen unter anderem in Nideggen und Heimbach durch. Neben Kräften des Wach- und Bezirksdienstes waren auch Beamte des Verkehrsdienstes Düren in den Einsatz eingebunden. Zahlreiche Verstöße, darunter auch strafrechtlich relevante, wurden festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Insgesamt 50 Verkehrsverstöße unterschiedlichster Art stellten die Kontrollteams im Verlauf des Einsatzes fest und leiteten die entsprechenden Maßnahmen ein. Neben Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verstößen gegen Durchfahrtverbote ahndeten die Beamten auch Verletzungen der Gurtpflicht sowie technische Mängel an Fahrzeugen. Zudem ergaben sich bei den stationären Kontrollen in zwei Fällen konkrete Hinweise darauf, dass die betroffenen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. In drei Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Die Polizeiwache Kreuzau führt im Südkreis immer wieder gezielt größere Kontrollaktionen durch. Ziel ist es, bekannte Hauptunfallursachen konsequent zu bekämpfen und so schwere Verkehrsunfälle zu verhindern. Bei dem gestrigen Kontrolltag wurden unter anderem stationäre Kontrollstellen auf der B265 in Höhe der Ortslage Vlatten und in Nideggen auf der Rather Straße eingerichtet. Insgesamt wurde eine hohe zweistellige Anzahl an Fahrzeugführern kontrolliert.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell