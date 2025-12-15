Polizei Düren

POL-DN: Brennender Altkleidercontainer

Düren (ots)

Am Stammelner Flies brannte am Samstagmorgen (13.12.2025) ein Altkleidercontainer. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin meldete das Feuer an dem Container gegen 07:40 Uhr, die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob zwei Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren, die in der Nähe des Altkleidercontainers gesichtet wurden, mit dem Brand zu tun haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die am Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

