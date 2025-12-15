PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Brennender Altkleidercontainer

Düren (ots)

Am Stammelner Flies brannte am Samstagmorgen (13.12.2025) ein Altkleidercontainer. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin meldete das Feuer an dem Container gegen 07:40 Uhr, die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob zwei Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren, die in der Nähe des Altkleidercontainers gesichtet wurden, mit dem Brand zu tun haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die am Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Einbruch in Werkstatt und Infopoint

    Heimbach/Hürtgenwald (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende in den Infopoint in Zerkall sowie in eine Werkstatt in Hasenfeld ein. Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (13.12.2025) und 11:00 Uhr am Sonntag (14.12.2025) gelangten unbekannte Täter zunächst gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Büros in der Straße Schwammenauel Rurtalsperre und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen nutzen sie dort aufgefundene ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Langerwehe - Polizei sucht Zeugen

    Düren/Langerwehe (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Düren zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen Mittwoch (10.12.2025), 16:00 Uhr, und Freitag (12.12.2025), 11:10 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in Düren in der Straße Auf dem Horstert ins Visier bislang unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren