POL-DN: Metalldiebstähle auf Friedhöfen - mehrere Grabstätten angegangen

Linnich / Titz (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten Bronzefiguren und Grabschmuck von mehreren Grabstätten auf den Friedhöfen von Kofferen und Titz. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sowohl auf dem Friedhof in Linnich-Kofferen als auch in Titz gingen bislang unbekannte Täter insgesamt acht Grabstätten an und entwendeten Grabschmuck. Ziel der Täter waren augenscheinlich Bronzefiguren, die gewaltsam aus den Verankerungen gerissen und entwendet wurden. In einem Fall konnte der Wert mit ca. 4.000,- Euro angegeben werden. Der Gesamtschaden ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Auch der Tatzeitraum kann bislang nicht genau eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder insbesondere im Zeitraum zwischen dem 06.12.2025 und dem 15.12.2025 sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

