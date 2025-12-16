Polizei Düren

POL-DN: Dachgeschosswohnung nach Brand unbewohnbar

Linnich (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Gereonsweiler am gestrigen Abend (15.12.2025) entstand erheblicher Gebäude- und Inventarschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Gegen 21:10 Uhr erreichten Feuerwehr und Polizei der Notruf, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Landstraße in Gereonsweiler brennen soll. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte vor Ort stellten im Objekt fest, dass der Brandherd eine Couchgarnitur im zweiten Obergeschoss des Hauses war und auf die Wohnung übergegriffen hatte. Durch das schnelle Einschreiten konnte der Brand selber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen befanden sich zum Einsatzzeitpunkt nicht in der Wohnung. Allerdings wurde diese durch das Feuer und die Löscharbeiten stark beschädigt und als derzeit nicht bewohnbar eingestuft.

Der Brandort wurde durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell