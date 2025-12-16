PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Dachgeschosswohnung nach Brand unbewohnbar

Linnich (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Gereonsweiler am gestrigen Abend (15.12.2025) entstand erheblicher Gebäude- und Inventarschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Gegen 21:10 Uhr erreichten Feuerwehr und Polizei der Notruf, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Landstraße in Gereonsweiler brennen soll. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte vor Ort stellten im Objekt fest, dass der Brandherd eine Couchgarnitur im zweiten Obergeschoss des Hauses war und auf die Wohnung übergegriffen hatte. Durch das schnelle Einschreiten konnte der Brand selber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen befanden sich zum Einsatzzeitpunkt nicht in der Wohnung. Allerdings wurde diese durch das Feuer und die Löscharbeiten stark beschädigt und als derzeit nicht bewohnbar eingestuft.

Der Brandort wurde durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 10:46

    POL-DN: Metalldiebstähle auf Friedhöfen - mehrere Grabstätten angegangen

    Linnich / Titz (ots) - Unbekannte Tatverdächtige entwendeten Bronzefiguren und Grabschmuck von mehreren Grabstätten auf den Friedhöfen von Kofferen und Titz. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sowohl auf dem Friedhof in Linnich-Kofferen als auch in Titz gingen bislang ...

  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Betrunken mit dem Kraftfahrzeug erwischt

    Linnich/Aldenhoven (ots) - Den Beamten der Wache Jülich gelang es am Wochenende zwei deutlich alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. In beiden Fällen ergaben sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise auf weitere Straftaten. Am Sonntag (14.12.2025) gegen 12:55 Uhr beobachtete eine Streife zufällig die grob verkehrswidrige Vorfahrtsmissachtung eines Pkw im Kreuzungsbereich der B57/Erkelenzer Straße. Das ...

  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-DN: Brennender Altkleidercontainer

    Düren (ots) - Am Stammelner Flies brannte am Samstagmorgen (13.12.2025) ein Altkleidercontainer. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Zeugin meldete das Feuer an dem Container gegen 07:40 Uhr, die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob zwei Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren, die in der Nähe des Altkleidercontainers gesichtet wurden, mit ...

