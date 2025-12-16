Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall nach Rotlichtfahrt

Düren (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich der Veldener Straße/Fritz-Erler Straße erlitten insgesamt drei Personen leichte Verletzungen. Ursächlich für den Unfall scheint die Missachtung einer rotlichtzeigenden Ampel gewesen zu sein.

Am gestrigen Abend (15.12.2025) gegen 18:35 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Raeren mit ihrem Pkw die Fritz-Erler-Straße stadteinwärts aus Richtung Eisenbahnstraße kommend. Nach eigenen Angaben fuhr sie beim Wechsel der Ampel auf Grün in den Kreuzungsbereich zur Veldener Straße ein und kollidierte dort mit dem kreuzenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Düren. Diese befuhr zur Unfallzeit die Veldener Straße stadteinwärts und gab an, dass die Ampel auch für sie Grünlicht gezeigt habe. Sie und ihre 65-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und mussten medizinisch versorgt werden. Auch die 59-Jährige Frau aus Raeren musste ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die durch die Kollision stark beschädigten Pkw der Unfallbeteiligten mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000,- Euro geschätzt.

Hinweise auf eine Funktionsstörung der Ampel ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell