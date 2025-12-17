PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Rüttelplatten von Baustellen entwendet

Aldenhoven/Kreuzau (ots)

In den vergangenen Tagen wurden von Baustellen in der Industriestraße in Aldenhoven und in der Mühlengasse in Kreuzau Rüttelplatten im Wert von je etwa 10000 Euro entwendet. Die Polizei such Zeugen.

Bei der Baustelle in Aldenhoven lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Samstag, 13.12.2025, 13:00 Uhr, und Montag, 15.12.2025, 07:10 Uhr, eingrenzen. Die Täter schoben die Umfriedung der Baustelle beiseite und entwendeten zwei Rüttelplatten und einen Stemmhammer.

In Kreuzau in der Mühlengasse schlugen unbekannte Täter zwischen dem 15.12.2025, 17:00 Uhr, und dem 16.12.2025, 07:30 Uhr, zu. Auch hier wurde eine Rüttelplatte entwendet.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

