Polizei Düren

POL-DN: Am Geldautomaten beraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Eine bislang unbekannte Frau entriss einem 78-jährigen Mann aus Jülich am vergangenen Montagnachmittag (15.12.2025) mehrere Hundert-Euro-Scheine aus der Hand, als dieser im Begriff war, das Geld am Automaten einzuzahlen. Die Täterin flüchtete unerkannt.

Gegen 16:00 Uhr suchte der Rentner die Bankfiliale in der Bahnhofstraße auf, um Bargeld am Automaten einzuzahlen. Als er die Karte bereits in den Automaten gesteckt hatte, wurde er von einer bislang unbekannten Frau von hinten angegangen. Sie griff zunächst nach der Karte und bedrängte den Rentner körperlich. Den Versuch die Karte zu schützen nutzte sie dann, um dem Geschädigten das in der anderen Hand gehaltene Bargeld zu entreißen und mit der Beute zu flüchten.

Die Frau wird als ca. 160cm groß, 30-40 Jahre alt, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war sie zur Tatzeit mit einem schwarzen Rock und schwarzem Pullover. Ob zwei in der Nähe befindliche männliche Personen mit ihr in Verbindung standen, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder der Täterin machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

So schützen Sie sich vor Ablenkungstricks an Geldautomaten:

- Lassen Sie sich beim Geldabheben/-einzahlen nicht ablenken oder in Gespräche verwickeln. - Achten Sie darauf, dass niemand Ihnen zu nah kommt oder Einsicht in Ihre Eingaben erhält. - Brechen Sie den Vorgang ab, wenn Sie sich unsicher fühlen oder das Verhalten anderer Personen auffällig erscheint. - Melden Sie verdächtige Personen oder Situationen umgehend der Polizei.

Bleiben Sie wachsam und sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen über diese Masche. Ihre Aufmerksamkeit schützt Ihr Geld!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell